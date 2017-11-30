Госкомцен Крыма с тарифами на пассажирские перевозки на 2018 год

Госкомитет по ценам и тарифам Крыма определился со стоимостью проезда в троллейбусе в 2018 году: цены решили не поднимать.

«В соответствии с приказом Госкомцен Крыма стоимость проезда в троллейбусах городского сообщения в Симферополе, Ялте и Алуште в 2018 году не изменится и составит 14 рублей», – сообщили в комитете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тариф для пригорода установлен на уровне 1,35 рублей за пассажиро-километр, для междугороднего маршрута по трассе Симферополь – Ялта – 1,75 рублей.

Также в Госкомцене решили увеличить на 4% предельный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. С 2018 года тариф составит 1,46 рублей за 1 пассажиро-километр.

Напомним, что перевозчики в Крыму постоянно обращаются к властям с просьбой поднять цены на проезд в маршрутках. Сейчас стоимость проезда составляет 13 рублей, но, по мнению предпринимателей, этот тариф является убыточным и ведет к развалу отрасли. Планируется ли в связи с этим увеличение цен в 2018 году, в Госкомцен Крыма корреспонденту РИА «Новый День» уточнить не смогли: «Пока нет информации», – заявили в ведомстве.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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