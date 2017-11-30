Страховщики в тоске: в Крыму в разы выросли объемы судебных выплат по ОСАГО

В Крыму в восемь раз выросли объемы судебных выплат по ОСАГО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стремительный рост страховых выплат специалисты связывают с миграцией на полуостров недобросовестных автомобильных юристов из других областей РФ. Так, если в 2016 году за 9 месяцев автовладельцам было выплачено 31 млн рублей, то в этом за аналогичный период – 246 млн рублей, а 55% данной суммы – пени, штрафы, судебные издержки.

«Судебные выплаты в Крыму за год резко выросли. Уровень выплат с учетом расходов на ведение дел в регионе сейчас составляет 108%, то есть страховщики начинают получать убытки и, как следствие, уходят из региона», – цитирует РБК президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

По его словам, несмотря на то, что в регионе работает горячая линия по вопросам заключения договоров ОСАГО, жалоб туда не поступает, хотя в Минфин и ЦБ были направлены в письменном виде 500 жалоб. «Они идентичны друг другу, что вызывает вопросы об их обоснованности, – рассказал глава РСА. – Не исключено, что те, кто пишет не соответствующие действительности обращения, как раз и провоцируют судебные разбирательства, выкачивая деньги из страховых компаний». По данным рейтинга проблемных территорий с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО, который составляют специалисты РСА, Крым приближается к «желтой зоне», куда попадают регионы, где ситуация с мошенничеством оценивается как пограничная.

Симферополь, Анастасия Зук

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