В Никитском ботаническом короновали принцессу и королеву Бала хризантем (ФОТО)

В Никитском ботаническом саду подвели итоги голосования за «королеву» и «принцессу» Бала хризантем-2017. Победительницами стали сорта собственной селекции НБС «Ласточкино гнездо» и «Малиновый паучок».

Как сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь НБС Елена Голованова, «королеву» выставки хризантем посетители выбирают с 2007 года, а последние 5 лет еще и «принцессу».

«Изменилась процедура голосования: если раньше посетители отдавали свой голос бюллетенями в урну, то теперь мы параллельно собираем мнения пользователей соцсетей и присланные нам на электронную почту», – уточнила Голованова.

Королева. Фото НБС

В результате подсчета победительница из крупноцветковых хризантем «Ласточкино гнездо» на несколько десятков голосов обогнала свою ближайшую соперницу Enzett Dilana Rosa – сорт иностранной селекции. Среди мелкоцветковых между собой соревновались «Малиновый паучок» и «Незнакомка» – оба сорта селекции специалиста НБС Зои Андрюшенковой.

«Они шли нога в ногу, разница всего в 9 голосов, – подчеркнула Голованова. – Отрадно, что второй год побеждают наши сорта, а это одна из оценок работы наших селекционеров».

Принцесса. Фото НБС

Первые хризантемы появились в Никитском саду уже со дня его основания в 1812 году, так что они украшают Южный берег Крыма уже 205 лет. С середины XX века НБС проводит осеннюю выставку «Бал хризантем». В этом году он проходил в 64-й раз и представил 360 сортов, из которых 45 новинок.

В настоящее время генофонд крупноцветковых хризантем селекции НБС включает в себя 196 сортов и гибридных форм, в том числе 35 сортов и 61 гибридную форму – селекции НБС.

Ялта, Глеб Заскоков

Ялта. Другие новости 01.12.17

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