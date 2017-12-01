В Симферополе детей кормили растительными сосисками и молоком

В детских образовательных учреждениях Симферополя вновь нашли некачественные продукты питания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при отборе проб колбасных изделий в столовой симферопольской общеобразовательной школы №43 специалисты Россельхознадзора обнаружили изолированный соевый белок в говяжьих сосисках.

А в детском саду №44 «Грибочек» дошкольников кормили молоком и маслом, содержащими растительные жиры.

Отметим, что в начале ноября текущего года данное детское учреждение уже попадало в поле зрения надзорного ведомства за аналогичные нарушения. Кроме того, лабораторные исследования показали, что сметана и сыр также не соответствуют заявленному качеству.

«Информация направлена по подведомственности в органы надзора для принятия мер реагирования», – говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Крыму.

Детские сады и школы Крыма регулярно «попадаются» на некачественном питании для детей. При этом эксперты признают, что реальная доля фальсификата может быть выше из-за невозможности контролировать весь товарный поток.

Ранее начальник отдела по надзору в области ветеринарии крымского управления Россельхознадзора Светлана Шамбазова заявляла, что подделки выявлены как в завозимой с материка продукции, так и у нескольких крымских производителей.

Симферополь, Оксана Мурзина

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