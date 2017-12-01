В Севастополе осудили подрядчика, водившего за нос заказчика

В Севастополе подрядчик, похитивший почти 4 млн рублей из местного бюджета, отправится в тюрьму на 3 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор фирмы заключил государственный контракт с казенным учреждением «Капитальное строительство» общей стоимостью 20 млн рублей. Подрядчик должен был найти дополнительные источники водоснабжения в районе рек Бельбек, Черная, Кача и Альма.

Предприниматель осознавал, что у фирмы нет специальной техники необходимой для выполнения подряда. Между тем, он представил заказчику документы о выполненных работах, которые в действительности не проводились, и благополучно получил по контракту 3,8 млн рублей. Также он требовал оплатить еще 23,5 млн рублей. Заказчик, спохватившись, не стал перечислять эти деньги ввиду превышения сроков суммы контракта и недостатков отчетной документации.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что 3 скважины, которые якобы пробурил подрядчик, на самом деле были вырыты в 2000 годах и уже не пригодны для использования. Правда, фирма действительно прорыла дренажный канал, который не дал ожидаемого эффекта.

Кроме того, установлено, что отчетные документы, включенные в данные поисковых работ, на самом деле были проведены задолго до описываемых событий.

Суд рассмотрел дело в апелляционном порядке и не нашел оснований для смягчения приговора.

Таким образом, директор фирмы приговорен к 3 годам лишения свободы и штрафу в 650 тыс рублей за совершение мошенничества в особо крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Подсудимый также должен выплатить похищенные 3,8 млн рублей, сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.

Понес ли какую-то ответственность заказчик – не сообщается.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 01.12.17

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