Боец ВСУ устроил АТО на Херсонщине – с пьянкой и пальбой

В Херсонской области в приграничном с Крымом селе Чаплинка пьяный украинский военнослужащий устроил стрельбу возле продуктового магазина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в результате был ранен 29-летний местный житель: пуля попала ему в ногу и повредила мышцы. Мужчину прооперировали в местной больнице.

По словам пострадавшего, он шёл с друзьями в круглосуточный магазин за продуктами, в конфликт с военными не вступал. «Мы прошли, он нам вдогонку что-то там сказал. Далеко было. Он что-то крикнул, взял автомат, перезарядил и произвел выстрел», – цитируют раненого украинские СМИ.

Впоследствии выяснилось, что военнослужащий самовольно оставил пост и, прихватив автомат Калашникова, поехал в магазин. По данному факту местные правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Вооруженному дебоширу грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В соцсетях пользователи иронично заметили, что за подобный проступок в отношении мирных граждан в Донбассе «пьяному ВСУшнику все сошло бы с рук».

Отметим, что на текущей неделе «отличился» еще один солдат ВСУ. В минувший вторник в районе населенного пункта Макарово (ЛНР) военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады после обильных возлияний открыл беспорядочную стрельбу из автомата по своим сослуживцам: один человек погиб, двое получили ранения.

Херсонская область, Оксана Мурзина

Херсонская область. Другие новости 01.12.17

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