Глава Инкермана прокомментировал скандал вокруг скорой помощи в городе

Инкерман может остаться без скорой помощи. Об этом сообщила «Севастопольская газета», со ссылкой на местных сотрудников «скорой».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент в Инкермане подстанция скорой помощи базируется в больнице № 6, где арендуется помещение. Со следующего года аренда может быть прекращена, а установленное в Инкермане новое модульное здание для станции скорой помощи еще не готово для работы.

По информации сотрудников «скорой», не построена дорога к зданию, нет коммуникаций и электричества. Окончание аренды грозит отправкой бригад скорой помощи Инкермана на площадки других станций – на Северной стороне и Корабельной.

Представитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя, которого в приемной руководителя организации обозначили как «начмеда» и порекомендовали к нему обратиться, комментировать ситуацию корреспонденту РИА «Новый День» отказался.

«На каком основании я вообще какую-либо вам информацию по телефону должен давать?», – заявил представитель Центра, предложив лично посетить приемную главного врача для получения комментария.

Также он добавил, что озвученная в СМИ Севастополя информация касательно ситуации со скорой помощью в Инкермане «не соответствует действительности».

В свою очередь глава Инкермана Родион Демченко заверил РИА «Новый День», что если бы появилась реальная угроза для города остаться без скорой помощи, проблему решали бы на уровне правительства. По его словам, информации о том, что «скорую» могут убрать из Инкермана, у него нет.

«Естественно, как только такая информация появилась, я бы первый был в департаменте здравоохранения, у курирующего вице-губернатора и у самого губернатора. Нам скорая помощь необходима, она должна быть в городе», – сообщил РИА «Новый День» Демченко.

В то же время, он не смог ответить почему в Инкермане модульный блок для скорой помощи до сих пор не ввели в эксплуатацию, сославшись на департамент здравоохранения, курирующий этот вопрос.

«У них каждый раз какие-то новые вводные. Поставили модульный блок скорой помощи, выделили им землю, – он сейчас стоит, установлен в Инкермане. Будут ли его разбирать или нет – это вопрос к департаменту здравоохранения», – сказал глава Инкермана.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 01.12.17

В генпрокуратуре Украины призвали к ответу всё руководство страны за убийства на Майдане. / Боец ВСУ устроил АТО на Херсонщине – с пьянкой и пальбой. / В Севастополе осудили подрядчика, водившего за нос заказчика. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»