Крым и Севастополь украшаются к Новому году – с оглядкой на бюджеты

В Крыму и Севастополе приступили к установке новогодних елок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня рабочие приступили к установке новогоднего символа на площади Ленина в крымской столице. Смонтированную и наряженную елку горожане смогут лицезреть 18 декабря.

Главный новогодний символ устанавливают и в Севастополе. Каркас праздничного дерева монтируют на площади Нахимова.

Напомним, в прошлом году в Симферополе городские власти решили сменить главную елку крымской столицы, приобретенную еще при Украине. На новую, высотой 21 метр, потратили 4 млн рублей. Еще более 3 млн ушло на украшения для искусственной ели.

Несмотря на интерес комитета конкурентной политики Крыма к дорогой покупке, симферопольские власти все же приобрели елку.

А вот в Севастополе в этом году Новый год будут встречать скромно: если в 2016 году город хотели украсить за 33,53 млн рублей, то в этом на новогоднее световое оформление потратят лишь 3 млн рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.12.17

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