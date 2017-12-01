Правительство Севастополя нарушило законодательство – пострадали почти 3 тысячи дошкольников-инвалидов

В Севастополе местные чиновники нарушили права маленьких горожан с ограниченными возможностями.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе севастопольской прокуратуры, в нарушение российского законодательства об образовании Правительство Севастополя своим постановлением № 69-ПП от 02.02.2017 установило размер родительской платы за присмотр и уход за детьми данной категории в детских садах города на общих основаниях, без предусмотренных льгот.

В результате более 2800 дошкольников-инвалидов не обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

«Прокурор города опротестовал незаконные положения постановления органа исполнительной власти, нарушающие права детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрение протеста находится на контроле прокуратуры города», – говорится в сообщении ведомства.

Севастополь, Оксана Мурзина

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