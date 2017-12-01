Игнорировали граждан: прокуратура наказала сельских начальников в Симферопольском районе

Прокуратура наказала руководителей сельских поселений Симферопольского района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновников обязали выплатить пятитысячные штрафы за нарушение дисциплины в переписке с гражданами.

«Житель поселка Молодежное получил неполный ответ на свое обращение, в котором остался неразрешенным ряд доводов, а жителям села Перово на коллективное обращение ответ был направлен с нарушением установленного законом срока», – отметили в прокуратуре Крыма.

Указанные нарушения послужили поводом для прокурора района возбудить дела об административном правонарушении в отношении главы администрации Молодежненского сельского поселения и заместителя главы Перовского сельского поселения.

«В адрес администрации внесены представления с требованием устранения выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшем. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – сообщили в надзорном ведомстве.

Симферопольский район, Леонид Маковецкий

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