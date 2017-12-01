В Севастополе департамент архитектуры на пару с застройщиком покусились на сакральный Херсонес

Арбитражный суд Севастополя признал недействительным разрешение на строительство жилого комплекса вблизи Херсонеса, однако застройщик не собирается сдаваться.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе севастопольской прокуратуры, судебная инстанция согласилась с мнением прокурора о том, что выдача разрешительных документов строительной фирме «Севастопольстрой-Марина-де-люкс» департаментом архитектуры и градостроительства Севастополя (ДАГС) 29 ноября прошлого года была незаконной, а само строительство может причинить серьезный ущерб объекту культурного наследия федерального значения. Судебное разбирательство идет уже 10 месяцев.

«Прокуратурой города судебное решение направлено для организации исполнения в уполномоченные исполнительные органы государственной власти города», – сообщают в пресс-службе.

Отметим, что строительная компания собиралась построить на участке площадью 4,9875 га по ул. Рыбацкий причал в VI микрорайоне Стрелецкой бухты многоэтажный жилой комплекс высотой 40 метров. При этом есть приказ Минкультуры РФ, запрещающий возведение зданий выше 15 метров.

Строители собираются опротестовать решение Арбитражного суда. «Есть правовые нюансы, которые мы готовы оспорить», – цитирует севастопольский городской портал Forpost директора строительной фирмы Максима Рыжих.

Севастополь, Оксана Мурзина

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