российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 декабря 2017, 18:20 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

В Севастополе департамент архитектуры на пару с застройщиком покусились на сакральный Херсонес

В Севастополе департамент архитектуры на пару с застройщиком покусились на сакральный Херсонес

Арбитражный суд Севастополя признал недействительным разрешение на строительство жилого комплекса вблизи Херсонеса, однако застройщик не собирается сдаваться.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе севастопольской прокуратуры, судебная инстанция согласилась с мнением прокурора о том, что выдача разрешительных документов строительной фирме «Севастопольстрой-Марина-де-люкс» департаментом архитектуры и градостроительства Севастополя (ДАГС) 29 ноября прошлого года была незаконной, а само строительство может причинить серьезный ущерб объекту культурного наследия федерального значения. Судебное разбирательство идет уже 10 месяцев.

«Прокуратурой города судебное решение направлено для организации исполнения в уполномоченные исполнительные органы государственной власти города», – сообщают в пресс-службе.

Отметим, что строительная компания собиралась построить на участке площадью 4,9875 га по ул. Рыбацкий причал в VI микрорайоне Стрелецкой бухты многоэтажный жилой комплекс высотой 40 метров. При этом есть приказ Минкультуры РФ, запрещающий возведение зданий выше 15 метров.

Строители собираются опротестовать решение Арбитражного суда. «Есть правовые нюансы, которые мы готовы оспорить», – цитирует севастопольский городской портал Forpost директора строительной фирмы Максима Рыжих.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 01.12.17

Игнорировали граждан: прокуратура наказала сельских начальников в Симферопольском районе. / Правительство Севастополя нарушило законодательство – пострадали почти 3 тысячи дошкольников-инвалидов. / Крым и Севастополь украшаются к Новому году – с оглядкой на бюджеты. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Культура, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм,

Новости партнеров

Крым, все новости

Игнорировали граждан: прокуратура наказала сельских начальников в Симферопольском районе

Правительство Севастополя нарушило законодательство – пострадали почти 3 тысячи дошкольников-инвалидов

Крым и Севастополь украшаются к Новому году – с оглядкой на бюджеты

В Крыму водителей маршруток загонят в рамки маршрутов – до минуты

Глава Инкермана прокомментировал скандал вокруг скорой помощи в городе

Голосование на сайте

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?

Все новости