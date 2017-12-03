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Воскресенье, 3 декабря 2017, 15:16 мск

Крым

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Сначала смоет, потом заметет: на Крым надвигается холодный фронт

Сначала смоет, потом заметет: на Крым надвигается холодный фронт

К Крыму приближается холодный фронт. Он несет с собой сильные осадки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Гидрометцентре Крыма, днем 4 декабря и в ночь на 5 декабря на полуострове ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный и усилится до 20 – 25 метров в секунду. Особенно сложная ситуация ожидается на Южном берегу Крыма – в понедельник там прогнозируются очень сильные дожди.

В Симферополе 4 декабря синоптики предсказывают сильный дождь. К ночи температура воздуха снизится до нуля, пойдет снег.

Такая погода может продержаться на полуострове до конца рабочей недели: температура воздуха начнет медленно понижаться, ночные температуры будут колебаться от +2 до -7. Самым холодным днем недели станет среда, 6 декабря: в отдельных районах столбики термометров днем могут опуститься до -3.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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