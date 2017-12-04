Суд отправил экс-вице-премьера Крыма Казурина встречать новый год за решеткой

Бывшему вице-премьеру Крыма Олегу Казурину продлили срок содержания под стражей до 2 января.

Как уже сообщал «Новый День», Казурин курировал в Совмине РК вопросы строительства. Однако в конце декабря 2016 года он ушел в отставку, по официальной версии – по собственному желанию, по другим данным – глава Крыма Сергей Аксенов уволил его за срыв сроков реализации федеральных целевых программ. А в феврале Казурина задержали за получение взяток на общую сумму 27 млн рублей.

По версии следствия, с августа по декабрь 2016 года вице-премьер получил через посредника деньги за помощь одной из строительных фирм в получении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении данного муниципального контракта. Киевский районный суд Симферополя продлил ему срок содержания под стражей еще на месяц. Защита экс-чиновника собирается это решение обжаловать.

Отметим, Казурин заканчивает знакомиться с материалами расследования, до конца декабря дело должно быть передано в суд.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 04.12.17

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