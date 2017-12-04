Житель Феодосии вооружился пистолетом, чтобы рассчитаться с долгами

В Феодосии задержали грабителя: наркоман решил рассчитаться с долгами и «подсобрать» денег на дозу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре 42-летний горожанин ранее неоднократно судимый, в том числе и за имущественные преступления, вооружившись пистолетом, ограбил продуктовый магазин, аптеку и два офиса организаций, занимающихся микрозаймами. За счет преступлений крымчанин разбогател на 82,5 тыс рублей.

Полицейские вычислили преступника благодаря камерам видеонаблюдения. Однако по месту регистрации мужчина не проживал уже долгое время. Подозреваемого удалось задержать только при попытке покинуть полуостров.

Мужчина полностью признал свою вину. По его словам, на ограбления пошел, так как после освобождения из мест лишения свободы в начале текущего года, он взял несколько займов в финансовых учреждениях, но вовремя их выплатить не смог. Также ему нужны были деньги на очередную «дозу» наркотиков.

Оружие, с которым налетчик совершал преступления, оперативники нашли в кустах недалеко от места последнего «дела». Задержанный признался, что взял нерабочий пневматический пистолет у родственника, чтобы починить, но так этого и не сделал.

В отношении крымчанина возбужденно уголовное дело статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Феодосия, Анастасия Зук

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