Правительство Севастополя заказало картины на натуральной коже

В правительстве Севастополя решили приобрести картины на коже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заказчиком закупки выступил департамент аппарата губернатора и правительства Севастополя.

Как указывается на официальном сайте государственных закупок, начальная (максимальная) цена контракта – 476 тысяч рублей. Согласно техзаданию, предусмотрено приобретение 400 картин, их размеры определены в пределах от 180 мм до 195 мм. На картинах будут изображены виды дореволюционного и современного Севастополя, предоставленные победителю конкурса заказчиком. Изображение будут наносить на кожу методом фотопечати: 200 картин в черно-белом цвете, еще 200 – в сепии. Картины должны быть поставлены не позднее 25 декабря.

О том, как именно будут использоваться картины, в правительстве Севастополя говорят не очень охотно. В разговоре с представителем контрактно-договорного отдела управления финансово-бухгалтерского учета департамента корреспонденту РИА «Новый День» косвенно подтвердили предположение, что картины будут развешены в здании правительства.

«Если это картина, в багете, какие у нее могут быть еще цели, кроме тех, которые, вы, например, озвучили?», – сказала представитель отдела.

При этом на уточняющий вопрос – так будут все-таки картины вывешены в здании правительства Севастополя или нет, собеседник РИА «Новый День» ответила: «Я не знаю, разные могут быть цели у картины в багете». После чего объявила об отсутствии полномочий на разговоры с журналистами.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 04.12.17

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