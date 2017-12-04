Администрация Ялты готовится к худшему

Администрация Ялты, возможно, готовится к апокалипсису: чиновники запасают свистки и сигнальные ракеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недавно обновившая кадровый состав администрация города Ялты готовится к каким-то событиям. Возможно, к проведению мероприятий, которые сплотят трудовой коллектив учреждения, может быть, здесь допускают вероятность того, что руководству города придется перейти на нелегальное положение, уйти в подполье. Такие выводы можно сделать, всмотревшись в список закупок, которые в последние недели объявила мэрия.

С одной стороны, закуплена деревянная мебель для ванной комнаты. Комната весьма обширна: заключен договор о поставке шести складных полков и 30 табуретов.

С другой стороны, закупаются товары, используемые в полевых и экстремальных условиях. Кроме 170 противогазов фильтрующих сотрудникам администрации может потребоваться набор для выживания. Он, в частности, должен содержать фонарик, два свистка, проволочную пилу-леску, легкое термоодеяло, огниво и непромокающие спички для разведения огня, проволоку для установки силков, моток вощеной нити для медицинских целей, наборы для рыбалки и для починки одежды.

Для какого-то тяжелого случая администрация предусматривает заготовку сорбента в количестве, способном очистить воду от 1 т нефти. Нужны сигнальные ракеты, плита газовая переносная, набор полевой посуды, складные алюминиевые столы и стулья.

Одновременно объявлено о покупке администрацией нескольких однокомнатных благоустроенных квартир площадью не менее 25 кв м, не требующих ремонта, стоимостью около 2,5 млн рублей каждая.

Все закупки осуществляются за счет средств муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Симферополь, Ольга Картошина

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