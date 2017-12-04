Симферопольские скверы будут зарастать грязью

Уборка 14 симферопольских скверов откладывается: миллионы из городского бюджета дворников не заинтересовали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурс по санитарной очистке территории муниципального образования, проведенный городской администраций Симферополя, не состоялся – заявок от желающих не поступило.

Работы оценивались более, чем в 11 млн руб, речь в техническом задании шла об уборке до конца года территории 14 городских скверов. Среди них: рощица возле ДКП, сквер у Дворца пионеров, бульвар Ленина, сквер Победы (тот самый, где стоит памятник-танк), скверы Сергия Радонежского и Святого Луки.

Не будут убирать и сквер на проспекте Кирова возле детсада «Алые паруса».

В этот же черный во всех отношениях список внесены участки набережной Малого Салгира и практически вся набережная Салгира в пределах города: от моста возле гостиницы «Москва» до железнодорожного моста. Так что пасущихся там казачьих лошадей и отходы их жизнедеятельности, на которых жалуются горожане, никто не тронет.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 04.12.17

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