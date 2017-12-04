Житель Крыма лечил мигрень коноплей

Крымчанин может получить тюремный срок за оригинальный метод избавления от головной боли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 53-летний житель Ленинского района выращивал коноплю на приусадебном участке. После того как в «гости» заглянули полицейские, хозяин пытался покинуть свой дом, но не успел.

Всего у крымчанина изъяли около 0,5 кг марихуанны. По словам мужчины, он самостоятельно вырастил коноплю и планировал использовать для пошива подушек, чтобы лечить мигрень.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Ленино, Анастасия Зук

Ленино. Другие новости 04.12.17

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