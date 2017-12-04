«Деньги вперед, а потом посмотрим»: в Киеве предлагают вариант решения крымской проблемы

Украина должна перестать требовать вернуть Крым и сосредоточиться на вопросе компенсации. С таким заявлением выступил политолог Валентин Землянский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , украинский эксперт предложил в вопросе Крыма исходить исключительно из интересов страны, игнорируя желания американских и европейских «друзей».

«Украинские интересы – максимально быстро погасить конфликт на востоке, переходить потом к вопросу Крыма, – заявил Землянский в эфире одного из киевских телеканалов. – Потому что вопрос Крыма – это не вопрос возврата территорий. Вопрос Крыма – это возможность получить, как минимум, в краткосрочной перспективе определенные финансовые выгоды от решения Российской Федерации». Политолог добавил: вопрос возврата можно будет поднять, но только после того как Россия компенсирует потери.

Напомним, ранее экс-глава департамента европейской интеграции секретариата кабмина Украины Василий Филипчук предложил сдать Севастополь в аренду РФ на 99 лет по образцу аренды Гонконга Британией.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.12.17

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