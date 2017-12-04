Завод «Фиолент» предлагает пугать Украину ее же оружием

Продажи электроинструментов, произведенных крымским заводом «Фиолент», снизились.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на предприятии просевшие показатели объясняют колебанием курса рубля.

«Все наши основные покупатели вернулись к приобретению более низкокачественного инструмента, который появился на рынке. При этом мы производство не останавливаем, разрабатываем новые образцы, продолжаем работать», – рассказал генеральный директор «Фиолента» Александр Баталин.

Снижение продаж негативно отразилось на развитии завода. Деньги, которые удалось бы выручить за счет реализации непроданных инструментов, могли бы пойти на модернизацию «Фиолента».

«Мы каждый год вкладывали около миллиона долларов в новое оборудование. В этом году несколько меньше», – сообщил Баталин.

Между тем, предприятие, в том числе выполняющее заказы оборонной промышленности, загружено на 100%. Директор утверждает, что по некоторым видам производства завод работает в три смены.

По словам гендиректора, сейчас завод использует разработки по системам управления техническими средствами, предназначавшимся для украинских корветов. Баталин подчеркнул «высокий уровень» разработок, отметив, что теперь они используются для российских кораблей.

«Мы прекратили все наши контакты (с Украиной). Заводу остался должен и «ПриватБанк», и бюджет Украины, не рассчитался ряд украинских предприятий, поэтому мы прекратили все взаимодействие с ними», – пояснил гендиректор.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.12.17

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