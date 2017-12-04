«Есть, к чему стремиться»: Украина заняла 135-е место из 148 по уровню здравоохранения

Украина едва не попала в «десятку» стран с самым худшим здравоохранением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии экспертов британского аналитического центра «The Legatum Institute», «Незалежная» заняла 135 место из 148 возможных.

По сравнению с 2016-м годом страна опустилась сразу на 24 строчки. Отметим, что по итогам 2013 года Украина занимала 86 позицию в мировом рейтинге, а в 2014-ом даже сумела подняться на 77-е место.

Последнее исследование показало, что хуже ситуация с качеством медицины только в Нигере и Того. Даже Мадагаскар, Афганистан, Ирак и Судан смогли обогнать Украину по уровню здравоохранения.

Россия заняла в списке 102 место.

В топ-10 стран с самой лучшей медициной попали Люксембург, Сингапур, Швейцария, Япония, Австрия, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Гонконг.

Антирейтинг возглавила Центральноафриканская Республика. Следом за ней расположились Конго, Ангола, Уганда, Нигерия, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Бенин, Либерия, Гвинея, Чад.

«Есть цель – стать крайними. Легко и быстро достигнем!» – прокомментировали результаты рейтинга украинские пользователи соцсетей.

«Эту таблицу нужно развесить на всех рекламных щитах по всей Украине. Пусть люди к Новому году «порадуются», – предлагают в Интернете.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 04.12.17

Завод «Фиолент» предлагает пугать Украину ее же оружием. / «Деньги вперед, а потом посмотрим»: в Киеве предлагают вариант решения крымской проблемы. / В Крыму «звезды» уровняли санаторий с грязелечением и отель на месте лодочной станции. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»