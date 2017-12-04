Прогулка с запашком: знаменитый крымский монастырь «ароматизирует» округу компостом и гниющим жмыхом (ФОТО)

Туристы, желающие увидеть древний город Чуфут-Кале под Бахчисараем, наверняка, запомнят не только живописные жилища, вырубленные прямо в скалах, но и специфический запах, а также кучи компоста по дороге к достопримечательности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорога к Чуфут-Кале частично проходит через территорию Свято-Успенского мужского монастыря. Недавно в собственность монахам отошли 46 га земли. Теперь святые отцы активно строятся. Но не только. Как и положено уважающему себя монастырю, на заднем дворе есть свое хозяйство: скот, огороды и прочее.

Однако отходы от хозяйственной деятельности вывозить не спешат. Компост, а также виноградный жмых, оставшийся после первичной процедуры производства вина, выбрасывают практически «за забор», то есть вдоль дороги к пещерному городу. Осенняя погода с частыми дождями способствует гниению. «Благовония», надо признать, специфические.

Помимо прочего, напомним, что данная территория относится к особо охраняемым зонам.

В Симферопольской и Крымской епархии без «информационного» письма комментировать ситуацию отказались. Аналогично отреагировали в администрации Бахчисарая. В Минкультуры Крыма заявили, что «такими вопросами не занимаются» и переадресовали в региональное Минэкологии. В этом ведомстве попросили прислать на электронную почту фото с места событий и пообещали разобраться.

«Конечно, отходы лежать там не будут. Вопрос будем решать, возможно, в оперативном порядке», – пообещала «Новому Дню» пресс-секретарь Минэкологии Анастасия Старикова.

Бахчисарай, Оксана Мурзина

Бахчисарай. Другие новости 04.12.17

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