Инженеры не стремятся в Крым – мало денег

После воссоединения с Россией в Крыму ухудшилась кадровая ситуация. Об этом сообщил генеральный директор завода «Фиолент» Александр Баталин.

«Эта одна из острых проблем стала еще более острой. Потому что конкуренция на рынке России чрезвычайна велика», – заявил Баталин. Директор «Фиолента» подчеркнул, что проблема дефицита инженеров наблюдалась в Крыму всегда: ранее специалистов готовили в Севастополе, и до республики они если и добирались, то только в небольших количествах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для российских студентов, получивших инженерное образование, доступен широкий выбор по месту трудоустройства. Учитывая, что уровень оплаты на предприятиях, расположенных на материке, выше, чем на крымских, долго выбирать им не приходится.

По мнению Баталина, сейчас уровень технического образования в России настолько высок, что молодежь не нуждается в выезде за границу ради обучения в других странах. При этом он отметил, что на возглавляемом им заводе, на куда большее вознаграждение могут рассчитывать только магистры.

По его словам, молодые люди в период магистратуры должны написать несколько научных работ. Что касается бакаларов: Баталин уверен, что получившие этот уровень образования могут «просто работать». При этом он не отрицает, что и такие работники могут создавать изделия, «вызывающие восхищение».

Раскритиковал гендиректор завода и подготовку программистов, идущих работать в промышленность: «Сегодня просто программист на производстве – это мало. Сегодня нужен инженер-программист. То есть, он должен создать сам алгоритм работы того или иного изделия, продукции, и на базе алгоритма подготовить программу. Вторая часть у молодежи сегодня выходит лучше, чем первая», – сказал Баталин.

В свою очередь, декан инженерно-технологического факультета КИПУ Азиз Алиев уверяет, что четыре года – недостаточный срок для подготовки полноценного инженера, у которого уже бы сформировался нужный «тип мышления».

«Инженер растет в течение определенного, достаточно большого количества лет – может быть, лет десяти. Уже по мере трудоустройства на конкретное предприятие он знакомится с теми задачами, которые ему необходимо решать», – считает Алиев.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 04.12.17

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