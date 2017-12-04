«Такого у нас еще нет»: в Симферополе построят олимпийский центр водных видов спорта

В Симферополе построят центр олимпийской подготовки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на строительство центра в крымской столице собираются потратить 1,032 млрд рублей. Ожидается, что на базе нового комплекса будут проходить международные соревнования по водным видам спорта.

«Такого центра у нас в Крыму пока нет, это будет совершенно другой уровень. У нас будет три бассейна: 50-метровый олимпийский, 25-метровый и детский «лягушатник» 10-метровый. Предусмотрены трибуны на 600 мест, тренажерные залы, сайны. Также будет медицинский кабинет и кафе», – рассказал РИА «Новый День» директор ГБУ «Крым-Спорт» Валерий Фридриков. Он отметил, что первые международные соревнования можно будет провести в конце 2019 года.

В настоящее время объявлен тендер и ведется поиск компании, которая займется строительством. Общая площадь нового комплекса составит почти 19 тыс квадратных метров.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 04.12.17

Прогулка с запашком: знаменитый крымский монастырь «ароматизирует» округу компостом и гниющим жмыхом (ФОТО). / Инженеры не стремятся в Крым – мало денег. / Пусть пьют простоквашу: Украинских военных лишат мяса. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»