Керчане жили в холодных квартирах из-за «забывчивой» управляющей компании

В Керчи заставить работать управляющую компанию смогла только прокуратура.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жильцы дома №27 по улице Индустриальная вынуждены были обратиться в надзорное ведомство из-за отсутствия отопления.

Проверка прокуратуры выявила, что тепло в жилье керчан не поддавалось по причине завоздушенности системы отопления. МУП, обслуживающее дом, попросту не озаботилось этой проблемой во время подготовки к отопительному сезону.

«Необходимые работы проведены управляющей компанией – МУП МОГОК РК «ЖилсервисКерчь» только после начала прокурорской проверки, в ходе которой нарушения были устранены и в квартиры стало поступать тепло», – сообщили в прокуратуре Крыма.

Надзорное ведомство внесло представление в адрес управляющей компании, и инициировало административное расследование.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе Керчь с рабочим визитом посетил глава Крыма Сергей Аксенов, охарактеризовав отношение местных управляющих компаний к горожанам как «наплевательское». При этом он возмутился исковой работой компаний по отношению к гражданам. Эти иски МВД и прокуратура теперь совместно проверят на правомерность.

Отметим, что жалобы на работу управляющих компаний становятся главной темой жалоб во всех городах республики, куда приезжают представители Совмина с выездным приемом.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 04.12.17

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