МАК назвал причину крушения вертолета в Крыму

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы под Алуштой, произошедшей в ноябре 2016 года.

Как уже сообщал «Новый День», вертолет Robinson 44 разбился в районе села Виноградное в ноябре прошлого года. В результате происшествия погибли три человека: собственник вертолета, глава компании Heli Роман Измайлов, продюсер Александр Куликов и его помощница.

В качестве версий ЧП выдвигались непогода: пилот вылетел, несмотря на действующее штормовое предупреждение (порывы ветра в тот день достигали 16 метров в секунду, а командир судна не запрашивал информацию о метеорологической ситуации), а также вороны: на одном из фрагментов вертолета были обнаружены перья птицы.

«Наиболее вероятно, авиационное происшествие произошло из-за выхода воздушного судна в полете на околонулевые перегрузки, которые привели к мастбампингу и последующему разрушению вертолета в воздухе», – говорится в официальном сообщении МАК. Эксперты уточнили, что, скорее всего, вертолет пытался уклониться от птиц в условиях резких и сильных порывов ветра и вышел на околонулевую вертикальную перегрузку, что и привело к повреждению несущего винта и, как следствие, катастрофе.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 04.12.17

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