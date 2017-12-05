Шандро, Царина, Муэдет – в Крыму определили лидеров среди имен для новорожденных

Более 19 малышей появились на свет в Крыму за 11 месяцев текущего года. В том числе около 9,9 тысячи мальчиков и более 9,4 тысячи девочек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», абсолютными лидерами среди имен для новорожденных в текущем году стали София и Александр. Довольно часто крымчане называют своих детей и Максимами, Кириллами, Екатеринами, Елизаветами, Анастасиями, Аннами.

Но многие родители стремятся найти для ребенка такое имя, которое сразу бы выделило его среди сверстников.

Так, в РК в этом году появились на свет Азад, Бенджамин, Грант, Къуртхалил, Омар, Султан, Халид Захар, Шандро, а также Авва, Джувайрия-Ясмина, Евангелина, Любодара, Муэдет, Розалия, Северина, Царина.

Среди новых жителей Севастополя зарегистрированы Аззурра-Екатерина, Авигея, Ливия, Кир, Ратибор, Ратмир, Ричард, Рогнар, Роллан, сообщает РИА «Новости».

Мода на имена меняется каждое десятилетие, отмечают в министерстве юстиции РК: в 40-е годы ХХ были популярны Иван и Мария, после завершения Второй мировой войны в моду вошли имена Виктор и Виктория, в 50-е годы детей чаще называли Валентинами, Владимирами, Людмилами и Сергеями. В начале 60-х годов в лидеры вышло имя Юрий. В 70-х и 80-х стали модными имена Наталья, Светлана, Алексей, Андрей, Ольга. В начале 90-х девочек часто называли Анастасия и Юлия, мальчиков – Кирилл, Максим и Никита.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.12.17

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