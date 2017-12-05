Сидите дома: Украина хочет полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией

Транспортное сообщение Украины с Россией должно быть полностью прекращено. ОБ этом заявил министр инфраструктуры «Незалежной» Владимир Омелян.

Как уже сообщал «Новый День», авиасообщение между странами было разорвано в конце 2015 года. Теперь запрет хотят наложить на поезда и автобусы. «Я исхожу с того, что нам незачем ездить в РФ… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») пересмотрит свою политику», – цитирует Омеляна РИА «Новости».

Напомним, это не первое заявление о необходимости подобного запрета. Ранее неоднократно поднимался вопрос о недопустимости путешествий украинцев в Россию вообще и Крым в частности. Однако призывы «быть патриотами» и объявить бойкот России ни к чему не привели: украинцы по-прежнему ездят в Россию. Например, только Крым в этом году посетили более 800 тысяч граждан «Незалежной».

Омелян признают: в России живут родственники украинцев, но считает, что они должны вернуться на Украину: «Пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего», – заявил министр.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.12.17

Шандро, Царина, Муэдет – в Крыму определили лидеров среди имен для новорожденных. / МАК назвал причину крушения вертолета в Крыму. / Не там родился: на Украине запретили Илью Муромца. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»