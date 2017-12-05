Сначала жгли, теперь режут: парковка на улицах Ялты стала опасной

Крымчане, живущие на ЮБК, опасаются оставлять машины на улице на ночь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поселках Большой Ялты и в самом городе участились случаи порчи колес.

Как утверждают местные жители, шины режут ножом. Причем зачастую неизвестные портят сразу все колеса.

«В ночь с 3 на 4 декабря большому количеству автомобилей на ЮБК порезали шины. Сообщают о случаях в Гаспре, Кореизе, Курпатах, Ялте (район остановки Гнездышко). Уже насчитали более 24 авто, порезаны все четыре колеса», – сообщил пользователь из Ялты в одной из групп в Facebook.

«Сегодня утром обнаружили, что шины нашей машины тоже были порезаны. На СТО сказали, что разрезы были сделаны ножом», – подтверждает информацию другой пользователь.

Водители предполагают, что хулиганы могут передвигаться на мопедах. Среди версий, выдвинутых пользователями, – развлечение подростков и происки предпринимателей, у которых «встал бизнес», после чего они «нашли выход для увеличения продаж».

Некоторые крымчане предположили, что водителей машин могли таким образом «наказать» за нарушение правил парковки, однако другие выразили сомнение, что за это практически одновременно могли пострадать более 20 автомобилей в регионе.

Отметим, что сообщения о порезах шин в Большой Ялте начали появляться в конце ноября. Одной из жертв неизвестных стал житель Алупки, накануне поменявший шины.

«В прошлом году жгли, в этом – орудуют ножом», – заметила одна из пользовательниц.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году оперативники задержали жителя Челябинска, подозреваемого в серии поджогов автомобилей на Южном берегу Крыма. Суд установил, что он сжигал машины крымчан из хулиганских побуждений.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 05.12.17

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