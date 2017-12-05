В Симферополе взялись за мобильные кофейни

Мэр Симферополя Игорь Лукашев начал «борьбу» с передвижными кофейнями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», градоначальник крымской столицы поручил проверить нестационарные торговые объекты (НТО) вдоль набережной Салгира.

«НТО, которые продают кофе, надо убирать. Раз они не умеют работать, оставляют после себя мусор, будем их убирать. Проверить все НТО, которые стоят вдоль набережной. Нещадно штрафовать за мусор вокруг», – цитирует главу Симферополя «Крыминформ».

Примечательно, что конкурс по санитарной очистке территории муниципального образования, проведенный городской администраций Симферополя, не состоялся – 11 миллионов рублей никого не заинтересовали, заявок не поступило. В числе 14 городских скверов, которые будут обрастать мусором, значатся и участки набережной Малого Салгира и практически вся набережная Салгира в пределах города: от моста возле гостиницы «Москва» до железнодорожного моста.

Что касается самих НТО, то «войну с ларьками» в городе начали еще в начале осени, до наделения Игоря Лукашева мэрскими полномочиями.

1 сентября администрация Симферополя приостановила выдачу разрешений на установку нестационарных торговых объектов. Чиновники объяснили свое решение большим количеством жалоб от горожан: ларьки часто перегораживают проезды и проходы, а также располагаются на детских площадках. Кроме того, их владельцы не платят за аренду, от чего страдает городская казна. Тогда исполняющая полномочия главы администрации Галина Александрова заявляла, что средства на демонтаж незаконно размещённых НТО в бюджете города заложены, поэтому процесс сноса будет происходить в максимально сжатые сроки. На настоящий момент известно о сносе всего лишь семи торговых НТО.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 05.12.17

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