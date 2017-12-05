Эксперт: антироссийские законы загоняют здоровых украинцев в социальное подполье

На Украине хотят ввести уголовную ответственность за отрицание российской агрессии и оскорбление «майдана».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МВД Украины предлагает за оскорбление и порицание революции «гидности» («майдана») вводить уголовную ответственность. Украинская сторона заявляет: данная инициатива в первую очередь связана с тем, что национальные телеканалы занимаются «антигосударственной деятельностью» и не в том свете представляют «майдан», ради которого погибли украинские патриоты.

А народный депутат и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко считает, что необходимо отправлять за решетку и тех, кто отрицает «российскую агрессию». За это преступление украинцев предлагают сажать на пять лет.

«Чтобы защитить информационное пространство Украины от «мураевщины» и использовать силу Закона, я сегодня подписал законопроект о дополнении Криминального Кодекса Украины статьёй 442-1, которой предлагаю ввести уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы) за публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации против Украины. Этот законопроект я зарегистрирую в Верховной Раде и предлагаю внести его в повестку дня», – написал на своей странице в Фейсбуке Геращенко.

Между тем, крымский политолог Наталья Киселева отмечает, что отношения РФ и Украины находятся в такой стадии, что «ухудшить их ничего уже не сможет», а в случае если Верховная Рада одобрит антироссийские законы, нововведения ударят только по «здоровым» украинцам. «На Украине очень многие умы заражены неонацизмом и, конечно же, нововведение ударит по людям, которые там еще остались адекватные. Украинцам нормальным, небольным националистически, придется уйти в социальное подполье», – рассказала РИА «Новый День» Киселева. Она добавила, что мыслить от этого граждане «Незалежной» по-другому не станут, только будут молчать.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 05.12.17

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