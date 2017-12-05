В Керчи дважды задавили одного пешехода

В Керчи две машины переехали пожилого мужчину. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло накануне вечером на улице Свердлова. Мужчина на вид около 60 лет переходил проезжую часть в неустановленном месте. Его сбил неизвестный автомобиль, от сильного удара пешехода откинуло на полосу встречного движения под автомобиль ДЭУ СЕНС. От полученных травм дважды сбитый пенсионер скончался на месте. Виновник ДТП место аварии покинул, сейчас его ищет полиция, сообщили в пресс-службе ГИБДД Крыма

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 05.12.17

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