Через Крымский мост нельзя будет провозить вирусы и оружие

В министерстве транспорта России утвердили список предметов и веществ, запрещенных к провозу через мост в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под табу попало боевое, гражданское, служебное, а также спортивное и охотничье оружие. Нельзя провозить через мост на полуостров патроны и муляжи боевого оружия. Также запрет установлен на провоз холодного оружия, перцовых баллончиков, кастетов, взрывчатки и бомб, опасных химических веществ, источников радиоактивного излучения, бактерий и вирусов – возбудителей опасных заболеваний.

Как сообщал «Новый День», ввод в эксплуатацию автодорожной части перехода запланирован на декабрь следующего года. Планируется, что до конца 2017 года пролетные строения автодорожной части моста через Керченский пролив будут соединены с фарватерными участками. После того как все конструкции станут единым целым, по мосту откроется движение. Правда, пока только пешеходное, и передвигаться по нему смогут лишь строители, а вот для открытия автомобильного движения на мост необходимо будет уложить асфальт.

Керчь, Анастасия Зук

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