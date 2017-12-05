Не справились с работой: в горадминистрации Ялты остался один юрист

Практически все сотрудники юридического управления администрации Ялты лишились своих должностей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальной причиной увольнений стала «неудовлетворительная работа специалистов.

«Сейчас идет работа по привлечению грамотных специалистов в данный отдел, которые действительно будут защищать интересы администрации, а не личные. То, что происходило в Ялте на тот момент, ни в какие рамки нельзя внести. Защищали интересы бизнеса, а не администрации», – заявил республиканский вице-премьер Владимир Серов на встрече главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Напомним, что в конце ноября текущего года Аксенов фактически обвинил городских чиновников в лоббировании интересов застройщиков, которые поставили курортную столицу Крыма с ее уникальным климатом и ландшафтом на грань экологической катастрофы.

«Я сейчас не обобщаю всех застройщиков, но то хамство, которое мы увидели – просто плевать все на всех хотели. Выдирали просто за две копейки здесь земли за взятки и строили непонятно что с целью наживы. Налогов ни Крым, ни Ялта не получали», – подытожил глава Крыма, пообещал каждый понедельник проводить совещания в режиме видеоселектора по борьбе с ялтинской застроечной мафией.

На данный момент, по словам Серова, проходит инвентаризация всех договоров о выделении земельных участков под застройку, что, по мнению чиновника, позволит навести порядок с землей во всей Большой Ялте.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 05.12.17

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