Крымчанку, решившую взять кредит, «развели» на 300 тысяч рублей

В Симферополе задержали мошенника, который обманным путем выманил у местной жительницы 300 тысяч рублей.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, 35-летняя крымчанка пыталась оформить в банке кредит на крупную сумму. 32-летний симферополец пообещал содействие в этом вопросе и попросил за свои услуги 70 тысяч рублей. Впоследствии мужчина еще несколько раз брал у крымчанки деньги.

После задержания мужчина признался, что тратил их на игровые автоматы. В отношении игромана возбуждено уголовное дело части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы до пяти лет.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 05.12.17

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