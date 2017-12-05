В Севастополе рабочий погиб, упав с автовышки

В Севастополе будут судить владельца автовышки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле текущего года 27 летний местный житель оказывал услуги «автовышки»: к «стреле» транспортного средства была прикреплена самодельная люлька, которая поднимала рабочих на высоту для ведения фасадных работ.

В результате несоблюдения норм безопасности произошел несчастный случай: люлька упала с пятиметровой высоты, когда рабочие отделывали фасад многоэтажки на улице Брестской. Один из пострадавших скончался на месте происшествия.

В настоящее время завершено расследование уголовного дела по данному факту: севастопольца обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Следствием собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено суд, сообщили в пресс-службе следственного комитета Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 05.12.17

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