Месяц работаем – день отдыхаем: крымский отель признали лучшим в мире

В международном конкурсе World Luxury Hotel Awards ялтинский отель «Мрия» признали лучшим в двух номинациях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымский курорт получил награду в номинации World Luxury Family Resort, как лучшее место для семейного отдыха, а также подтвердил статус лучшего СПА-отеля в номинации Europe Luxury Spa Resort.

Всего в текущем году на конкурс было номинировано 800 отелей в более чем 99 категориях. В каждом отеле-участнике оценивали удовлетворенность гостей, местоположение, дизайн и брендинг, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Между тем, желающим отдохнуть в лучшем отеле мира и Европы, расположившемся в Крыму, придется раскошелиться: за один день отдыха здесь нужно выложить месячную зарплату. Цены в «Мрие» стартуют от 11 тыс за номер «Делюкс» в сутки. За «Семейный» номер придется отдать от 19 тыс рублей. Апартаменты представительского класса стоят здесь от 44 тыс рублей, семейная вилла – от 120 тыс рублей. Есть здесь даже вилла под стать правителю государства – «Президентская» за 240 тыс рублей в сутки.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 05.12.17

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