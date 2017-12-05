Подглядывают: самолет США кружил вблизи Крыма

Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у берегов Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что американский разведчик с бортовым номером 168437 вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Воздушное судно, предназначенное для поиска и уничтожения подводных лодок, направилось в сторону западного Крыма и в течение нескольких часов кружило возле Севастополя на высоте около четырех километров, периодически приближаясь к крымским берегам на расстояние около 50 километров.

Отметим, что вчера сразу три американских военных самолета осуществили разведывательные полеты у российских границ, а за прошедшую неделю Минобороны РФ насчитало 19 таких «разведчиков».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 05.12.17

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