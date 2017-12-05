Президент России подписал закон о соцподдержке крымских отцов-одиночек

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении права на получение материнского капитала отцам-одиночкам, проживающим в Крыму и Севастополе. Документ опубликован на официальном портале нормативной и правовой информации и вступил в законную силу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2015 года началась выплата материнского капитала жителям Крыма и Севастополя, чьи вторые и последующие дети родились, начиная с 1 января 2007 года.

По законодательству России, мужчины могут претендовать на материнский капитал, если умершая мать их детей была гражданкой РФ. То есть, крымчане, чьи жены умерли до 18 марта 2014 года, под действие закона о маткапитале не попадали.

Теперь же маткапитал будет начисляться отцу либо усыновителю ребёнка, а также детям до окончания обучения по очной форме в вузе в случае смерти либо объявления умершей женщины после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года.

В настоящее время размер маткапитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Использовать его можно для улучшения жилищных условий, обучение ребенка либо отложить на пенсию отцу (усыновителю).

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 05.12.17

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