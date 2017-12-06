Автомошенник выманил у доверчивых крымчан 800 тысяч рублей

Восемь симферопольских автолюбителей попались на уловки 39-летнего мошенника.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, мужчина предлагал своим «клиентам» покупку и быструю доставку автозапчастей. За услуги симферополец брал стопроцентную предоплату. Однако, получив деньги, автомошенник переставал выходить на связь.

Общая сумма ущерба составляет более 800 тысяч рублей.

После задержания мужчина дал признательные показания. В отношении предприимчивого «продавца» возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание, которое может грозить мошеннику – пятилетний тюремный срок.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 06.12.17

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