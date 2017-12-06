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Среда, 6 декабря 2017, 13:18 мск

Крым

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Зверь погрузил крымчан во тьму

Зверь погрузил крымчан во тьму

Пять крымских сел в Первомайском и Сакском районе сегодня ночью были обесточены.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1:19 ночи электричество пропало в Зерновом, Низинном, Водопойном, Стахановке и частично в Сизовке.

Причиной аварии стала куница, забравшаяся на одну из подстанций.

«Выделена воздушная линия Ново-Юбилейная – Стахановка, также на подстанции Стахановка на линейном разъединителе Котельниково на изоляторе фазы «В» закопчен изолятор, на земле лежит мёртвое животное (куница)», – говорится в сообщении «Крымэнерго».

В 3:15 повреждения удалось устранить и восстановить электроснабжение.

Симферополь, Оксана Мурзина

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