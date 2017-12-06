Зверь погрузил крымчан во тьму

Пять крымских сел в Первомайском и Сакском районе сегодня ночью были обесточены.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1:19 ночи электричество пропало в Зерновом, Низинном, Водопойном, Стахановке и частично в Сизовке.
Причиной аварии стала куница, забравшаяся на одну из подстанций.
«Выделена воздушная линия Ново-Юбилейная – Стахановка, также на подстанции Стахановка на линейном разъединителе Котельниково на изоляторе фазы «В» закопчен изолятор, на земле лежит мёртвое животное (куница)», – говорится в сообщении «Крымэнерго».
В 3:15 повреждения удалось устранить и восстановить электроснабжение.
Симферополь, Оксана Мурзина
Симферополь. Другие новости 06.12.17
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