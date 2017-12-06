Встаем на лыжи: Крым накрывает снежный шторм

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 декабря на полуострове ожидается очень сильный снег, на дорогах гололедица. Также будет дуть сильный северо-западный ветер до 20 метров в секунду.

Правда, зимнее похолодание придет в Крым только на один день: «В пятницу уже будет без осадков, хорошая погода, днем до +13 градусов. В субботу такая же погода, еще и потеплеет – до +15 градусов, в воскресенье тоже тепло, но вечером пойдет дождь», – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.12.17

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