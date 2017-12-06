Визит Аксенова в Керчь заставил коммунальщиков «прибраться», но в шахматном порядке (ФОТО)

Керченские коммунальщики, которых во время своего визита в город раскритиковал глава Крыма Сергей Аксенов, все-таки занялись уборкой мусора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в районе Аршинцево привели в порядок «Молодежный парк», реконструкцию которого, к слову, завершили аккурат к приезду премьера, и окрестную территорию – склон оврага с многочисленными тропками, по которым горожане спускаются к морю.

На то, чтобы, наконец, убрать горы пластика, стекла и прочего мусора понадобилось 4 месяца и поручение главы РК.

Однако уборка получилась «хаотичной». Изрядная часть оврага за пределами парка (начиная от остановки «Школьная» в сторону «Райисполкома) осталась в первоначальном состоянии.

Резкая граница между практически идеально чистыми зелеными лужайками и залежами мусора в кустах буквально в трех метрах, свидетельствуют, что к ним даже не приступали.

На прежнем месте остались и шокирующие всех туристов использованные шприцы.

Аршинцевский пляж с наступлением зимы обнажил припрятанные в траве и кустах кучки бытовых отходов. Но их также «не заметили».

Получить комментарии в горадминистрации не удалось. Ранее чиновники ссылались на управляющие компании, которые отвечают за эту территорию.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 06.12.17

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