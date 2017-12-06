Крым не смог попасть в «тройку» самых привлекательных для туристов регионов

Крым занял четвертое место в Национальном туристическом рейтинге – 2017.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полуостров сохранил прошлогодние позиции, пропустив вперед Краснодарский край, Москву и Московскую область (замкнули таблицу Калмыкия, Ненецкий и Чукотский автономные округа).

При составлении рейтинга эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» оценивают каждый регион по 10 критериям. В числе прочего учитываются уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, и у иностранцев, туристская уникальность.

Принимаются во внимание экологическое «здоровье» региона и криминогенная обстановка.

Как отмечают эксперты, Крым имеет самый высокий балл по критерию «значимость отрасли в экономике региона», значительно опережает «конкурентов» по запросам в интернете и по количеству публикаций в СМИ.

«Однако антироссийские санкции тормозят полномасштабное развитие туризма на полуострове, в том числе привлечение инвестиций», – отмечают составители рейтинга.

Открытие Турции весной 2017-го года тоже негативно отразилось на турпотоке в Крым. Несмотря на официальные заявления регионального Минтуризма о падении спроса на 3% -4% (за январь-ноябрь полуостров посетили 5 миллионов 180,6 тысяч человек, из которых 115,6 тысяч в ноябре), туроператоры фиксируют более значительный спад.

«Падение спроса на внутренний туризм, начавшееся в феврале этого года, закончилось итоговым спадом по сезону. В минусе все пляжные курорты. По нашей компании Крым – минус 34%», – рассказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

У «Мультитура» Крым «просел» на 27%.

По данным вице-президента Российской гостиничной ассоциации Алексея Мусакина, гостиницы Крыма потеряли 35% – 40% клиентов.

Между тем, авторы исследования уверены, что в следующем рейтинге у Крыма есть все шансы побороться за место в «тройке» лидеров: «Решение транспортной проблемы Крыма (в следующем году должен заработать новый суперсовременный терминал аэропорта в Симферополе и начаться движение по новому мосту) должно дать мощный толчок для развития полуострова.

Пока же туроператоры не спешат рекомендовать полуостров, по крайней мере, зимний, своим клиентам. В свежем обзоре Ассоциации туроператоров России россиянам в декабре советуют поехать в Сочи, Домбай, Санкт-Петербург, Анапу, Казань, Карелию, Золотое Кольцо и даже Калининград, а вот Крым обходят молчанием.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 06.12.17

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