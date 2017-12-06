Поклонская нашла правильный фильм о Николае II и решила сама его озвучить

Первая мультимедиа-выставка в рамках проекта «Живая история», посвященная российскому императору Николаю II и истории царской семьи, открылась в Симферополе. Переведенные в 3D-формат известные картины Валентина Серова, Ильи Репина, Павла Рыженко транслируются на больших экранах и снабжены рассказом о судьбе последних Романовых на царском престоле и самодержавия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект презентован как образовательный, поскольку получил одобрение министерства образования и науки Свердловской области. В Крыму рекомендации к посещению мультимедиа-выставка получила от экс-прокурора, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской.

«Наталье Владимировне фильм понравился, – отметил автор и режиссер проекта Андрей Крупин. – Она еще от себя хочет добавить к выставке в Москве и переозвучит закадровый текст к московскому релизу в феврале».

По признанию автора, историческое соответствие изложенных в фильме фактов специалисты не проводили, а наличие пассажа о финансировании Соединенными Штатами Америки революционной деятельности в царской России объяснил тем, что «имеются в виду Ротшильды».

«Текст мы писали совместно с Екатеринбургской епархией», – указал Крупин и заверил, что при переозвучивании работы проконсультируется с учеными-историками.

Средства на проект, по словам автора, были получены от продажи полученной в наследство квартиры. В Крыму первыми с мультимедийной выставкой познакомились жители и гости Керчи.

«Мы были вначале в Керчи, арендовал там помещение в торговом центре «Фуршет», – уточнил Крупин.

В Симферополе проект «Живая история. Последний российский Император» будет демонстрироваться в подвале Центрального музея Тавриды до конца января.

Симферополь, Глеб Заскоков

Симферополь. Другие новости 06.12.17

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