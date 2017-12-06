В Крыму собрали 167 миллиардов платежей и налогов

Поступления в крымскую казну выросли на 20% по сравнению с результатами прошлого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

«Бюджет оптимистичный. Ресурсная масса достаточная: 167 миллиардов по сумме всех платежей. Экономика наша растет. Если сравнить, сколько мы собрали средств, например, в 2014 году, уже в России, то сейчас эта сумма увеличится в три раза, а может, даже больше. Да, мы дотационный регион, как и большинство регионов России, но у нас баланс меняется в лучшую сторону, – цитирует Константинова РИА Крым.

По его словам, если такая тенденция продолжится, то в обозримом будущем республика сможет жить за свой счет, без помощи федерального центра.

Как уже сообщал «Новый День», в начале октября региональный министр экономического развития Андрей Мельников назвал конкретные сроки перехода на бездотационный бюджет. По его мнению, на это Крыму нужно 10 лет.

«Десять лет – это разумный горизонт, когда Крым может выйти на уровень достаточно высокой бюджетной самообеспеченности», – заявил Мельников.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 06.12.17

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