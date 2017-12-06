Найденные в районе трассы «Таврида» памятники будут снесены

Обнаруженные археологами исторические памятники на месте строительства трассы «Таврида» сохранить не удастся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые анонсировали их демонтаж.

«Подавляющее большинство открываемых памятников исследуется то, что называется на снос. По этой территории пройдет трасса – мы никуда деться не можем», – заявил руководитель крымской новостроечной археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.

По его словам, некоторые объекты все же удалось сохранить. Среди них курган «Госпитальный», «Цементная слободка» – памятники были разобраны, их будут собирать в других местах. Сделали исключение и для каменного моста времен Екатерины II, обнаруженного в Белогорском районе. Для этого археологи договорились с генподрядчиком строительства – компанией «ВАД» о сдвиге трассы на несколько метров. Мост ожидает реконструкция, после чего он будет использоваться в качестве экскурсионного объекта.

По данным Внукова, протяженность фронта работ составила до 300 километров, а общее количество исследуемых памятников – свыше 80. Раскопанная площадь превысила 500 тысяч квадратных метров (более 50 га). Работы ведутся уже 9 месяцев.

«Такими объемами, масштабами, не только в Крыму, но и в стране, работы почти никогда не велись», – заявил руководитель отдела полевых исследований Института археологии РАН Александр Масленников. Он отметил факт привлечения большого количества техники – от миноискателей до бульдозеров, подчеркнув, что подобное встречается в практике нечасто. По его словам, масштаб работ отразился и на объеме нагрузки, которая легла на рабочих, реставраторов и других специалистов.

Среди исследуемых памятников много курганов. По словам Внукова, среди них объекты «всех времен и народов, от бронзового века до средневековья». Многие курганы, которые изучали ученые, оказались разграбленными.

Встречались археологам и абсолютно уникальные объекты: «Совершенно неожиданной находкой была стоянка каменного века, даруемая временем от 80 до 30 тысяч лет назад, это эпоха среднего палеолита, эпоха мустье. Это время заселения данной территории людьми современного вида – «хомо сапиенс»», – рассказал Внуков об обнаруженном в Бахчисарае памятнике. Уникальность объекта заключается в открытости – подобные стоянки раньше находили только в горах. А вот находки в районе стоянки ученых не поразили, так как во время раскопок было обнаружено только кремневое оружие.

«Все находки, которые делаются экспедицией, будут переданы в крымские музеи. Единичные уникальные вещи на короткое время вывозятся в центральную Россию для реставрации, и большинство из них уже вернулись», – утверждает Внуков. Среди находок, которую отправляют на реставрацию – античная керамика.

Ученые обнаружили уже сотни тысяч артефактов. Более точное количество назвать пока затрудняются, так как к артефактам относят даже черепки. Но, по словам археологов, для передачи в музеи подойдет далеко не все находки.

Между тем, музейный фонд Крыма пока не готов к приему даже такого количества артефактов, найденных во время раскопок на месте «Тавриды».

«Насколько я знаю ситуацию, конечно, она не простая. Коллекция наших многих музеев насчитывает не одну тысячу экспонатов. Но я думаю, что до такого события как сдача такой массы археологических материалов, конечно должны быть продуманы мероприятия по расширению фонда», – сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Мойко.

Археологи натыкаются и на останки советских солдат. По данным Внукова, за время экспедиции было найдено более десятка бойцов, останки которых передали поисковикам для перезахоронения. Вместе с останками находят и документы тех времен.

«При одном из погибших нашли планшет с документами. К сожалению, все это было в очень плохом состоянии. Мы сами не стали его разбирать. Передали официальным поисковикам, и бумаги, которые там находятся, будут специально разбираться и реставрироваться», – рассказал руководитель экспедиции.

По словам Внукова, довольно часто археологи находят и боеприпасы, что делает работу в рамках экспедицией опасной для жизни.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 06.12.17

Эксперт: Участие в Олимпиаде под нейтральным флагом станет унижением всей России. / В Крыму собрали 167 миллиардов платежей и налогов. / Поклонская нашла правильный фильм о Николае II и решила сама его озвучить. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»