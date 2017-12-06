Медведев оставил армию без штанов – зато в тёплом исподнем и белой шляпе

Российским военнослужащим изменили нормы снабжения вещевым имуществом в мирное время. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, в постановлении говорится о том, что до 1 июня 2022 года необходимо приостановить выдачу военным кителей шерстяных и брюк шерстяных прямого покроя, предусмотренных нормой №33.

Однако теперь военнослужащие раз в пять лет будут получать парадные белые шляпы. И каждый год – вместе с теплыми кальсонами, две фуфайки-тельняшки в год, перчатки шерстяные и полушерстяные.

В постановлении уточняется, что курсантам военных образовательных учреждений будут выдавать одну пару ботинок, а перчатки и носки по истечении срока носки станут собственностью военнослужащих.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.12.17

Найденные в районе трассы «Таврида» памятники будут снесены. / Эксперт: Участие в Олимпиаде под нейтральным флагом станет унижением всей России. / В Крыму собрали 167 миллиардов платежей и налогов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»