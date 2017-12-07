Ирония судьбы: Украина начала искать лазейки, как обходить собственные антироссийские законы

Комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» возвращается на телеэкраны Украины. Госкино, по сути, отменило запрет, наложенный в начале 2016 года.

Как уже сообщал «Новый День», в апреле 2016 года был принят закон, запрещающий на территории Украины прокат всех российских фильмов, сериалов и телепрограмм, снятых после 1 января 2014 года. Кроме того, под запрет попали почти 400 картин и сериалов, вышедших до 2014 года. Образовавшуюся брешь правительство Украины собиралось заполнить кино и телепродукцией из Кореи.

В черный список включили и «Иронию судьбы», так как исполнительница эпизодической роли Валентина Талызина поддержала воссоединение Крыма с РФ. Зрители возмутились и потребовали вернуть фильм на экраны, однако новогодние праздники 2017 года прошли на Украине без Жени Лукашина, очаровательной Нади и ее подруг.

Но теперь фильм реабилитирован.

«В законе сказано, что картина может быть запрещена к показу, если один из участников фильма включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, но в законе есть и определение, кто такой «участник фильма», – пояснил глава Госкино Украины Филипп Ильенко. – А «участник фильма» – это физическое лицо, которое принимало участие в создании фильма, сделанного и впервые продемонстрированного после 1991 года».

«Ирония судьбы» уже включена в новогоднюю программу одного из телеканалов. Возвратятся на экраны и другие российские фильмы, созданные до 1991 года.

Между тем, на Украине под запрет начала попадать кинопродукция собственного производства: в конце ноября в черный список внесли ситком «Сваты».

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 07.12.17

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