Пограничники сберегли ногти сотням крымчанок

Житель Украины пытался ввезти в Крым оптовую партию контрабандной косметической продукции.
Как сообщили РИА «Новый День» в погрануправлении ФСБ РФ по РК, в тайнике, оборудованном в автомобиле Toyota, мужчина спрятал 800 флаконов лака для ногтей и два килограмма геля для ухода за ногтями.
При этом документов, подтверждающих легальное происхождение товара и его безопасность для потребителя, у украинца не оказалось.
Контрабандные косметические средства и автомобиль передали сотрудникам таможенного контроля для принятия правового решения.
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 07.12.17
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