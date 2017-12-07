Пограничники сберегли ногти сотням крымчанок

Житель Украины пытался ввезти в Крым оптовую партию контрабандной косметической продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в погрануправлении ФСБ РФ по РК, в тайнике, оборудованном в автомобиле Toyota, мужчина спрятал 800 флаконов лака для ногтей и два килограмма геля для ухода за ногтями.

При этом документов, подтверждающих легальное происхождение товара и его безопасность для потребителя, у украинца не оказалось.

Контрабандные косметические средства и автомобиль передали сотрудникам таможенного контроля для принятия правового решения.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 07.12.17

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